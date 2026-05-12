Индекс экономических условий в Германии продолжил ухудшаться

Настроения немецких инвесторов в ‌Германии в мае внезапно улучшились, в то время как показатель индекса экономических условий в Германии продолжил снижаться. Об этом со ссылкой на данные исследовательского института ZEW сообщает Reuters.

В условиях продолжающейся стагнации индекс текущих экономических условий, который в прошлом месяце упал с минус 62,9 до 73,7 пункта, теперь опустился до минус 77,8.

При этом инвесторы стали оптимистичнее — с трехлетнего апрельского минимума в минус 17,2 пунта индекс их настроений вырос до минус 10,2 пункта при ожидавшихся рынком минус 19,8. Для сравнения в январе 2025 года, незадолго до выборов, на которых к власти пришла правящая коалиция во главе с канцлером Фридрихом Мерцем, показатель был далек от говорящих о пессимизме отрицательных значений, составляя 10,3 пункта.

«Слабое промышленное производство, растущие цены на энергоносители и инфляция выше двух процентов продолжают сдерживать прогнозы. Осторожное восстановление намечается на вторую половину 2026 года, при условии, что конфликт на Ближнем Востоке утихнет и меры государственного стимулирования начнут действовать», — пишет Trading Economics.

Тем временем Мерц, который еще до прихода к власти выступал за то, чтобы сократить расходы Германии, включая социальные, критикует отношение немцев к труду и убеждает граждан в необходимости больше работать. Он подчеркивает, что при нынешнем балансе между работой и личной жизнью «процветание сохранить не удастся», отмечая, что за последние 20 лет жители ФРГ «слишком уютно устроились в атмосфере всеобщего благополучия».