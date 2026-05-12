Новак заявил об историческом минимуме бедности в России

Уровень бедности в России сократился до исторического минимума.

Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью «Ведомостям».

«Бедность снизилась до минимальных исторических значений — 6,7% по результатам 2025 года», — сказал он.

Новак добавил, что реальные зарплаты россиян по итогам прошлого года выросли на 4,4%. По его словам, положительная динамика наблюдается во всех компонентах доходов, в том числе в оплате труда, социальных выплатах и пр.

Вице-премьер также отметил, что экономическая динамика циклична. После этапа активного подъема в экономике традиционно наступает период корректировки. На этом этапе, как сообщил Новак, необходимо уделять особое внимание управлению рисками, чтобы смягчить последствия и обеспечить переход к сбалансированному экономическому росту.

В марте Росстат сообщил, что число россиян с доходами ниже границы бедности в 2025 году обновило исторический минимум, составив 9,8 млн человек, или 6,7% населения России. По данным ведомства, предыдущий рекорд был установлен в 2024 году и равнялся 10,3 млн человек (7,1% населения).

В Росстате отметили, что в четвертом квартале 2025 года границей бедности была установлена сумма 17 146 рублей. Численность населения с доходами ниже этого уровня составила 4,8% россиян, что на 0,5 процентных пункта ниже, чем годом ранее.