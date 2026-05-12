Снижение курса национальной валюты до 80 рублей за доллар поможет защитить российские компании от давления зарубежных конкурентов и стимулировать экспорт.

Для российской экономики выгоднее иметь курс не дороже 80 рублей за доллар, что обеспечит отечественным производителям конкурентное преимущество, передает РИА «Новости». Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что текущее укрепление рубля уже привело к снижению экспортных поставок.

«Я сторонник того, чтобы рубль был не дороже 80 рублей за доллар. Прежде всего, это необходимо для поддержки внутреннего производителя», – подчеркнул парламентарий.

По его словам, сильная национальная валюта усиливает конкурентное давление со стороны внешних поставщиков.

Аксаков добавил, что эксперты прогнозируют возможное ослабление рубля до 78 рублей за доллар благодаря бюджетному правилу. Дополнительные доходы от высоких цен на нефть будут конвертироваться в рубли, что увеличит их предложение на рынке и предотвратит дальнейшее укрепление валюты.

Комментируя ситуацию на международном рынке, депутат указал на выход ОАЭ из нефтяных соглашений как на признак разбалансированности прежних договоренностей. Однако для России ситуация остается контролируемой: рост цен на нефть принесет в бюджет дополнительно до 3,5 трлн рублей в текущем году.

