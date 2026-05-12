«Это депрессия в чистом виде»: рост ВВП в 2026 году может составить 0,4 %

Официальный прогноз роста ВВП в нынешнем году понижен до 0,4 %, а рост на 1,4 % ожидается только по итогам 2027 года. Об этом заявил вице-премьер правительства Александр Новак. Он справедливо считает, что чем дольше будет сохраняться умеренно-жесткая денежно-кредитная политика ЦБ, тем дольше будет период сдерживания роста экономики.

Потому, полагает вице-премьер, нужен баланс между экономическим ростом и мерами сдерживания инфляции. Не пытаться достигать таргета любой ценой. Тем не менее, он считает, что после периода высокого роста ВВП всегда идет корректировка. «но это нормальный этап для экономики – цикличность».

Напомним читателям, что ранее Минэкономразвития прогнозировал рост ВВП в 2026 году на 1,3 %, а в 2027 году на 2,8 %.

Собственно, весь период борьбы с инфляцией, когда регулятор повышал ключевую ставку, в среде экономистов шла жаркая дискуссия. Что важнее для страны? Экономика или низкая инфляция? Высокий «ключ» не позволял бизнесу и предприятиям брать кредиты на развитие, экономика сползала к стагнации. А вот уже в нынешнем году она вплотную приближается к рецессии, то есть, к отрицательному росту.

Тогда как мы помним, что в 2003-2008 годах, при инфляции в районе 10 % годовых, рост ВВП составлял по 7 и более процентов в год. Также росли и реальные доходы населения.

И почему мы делаем трагедию из нынешней инфляции в 5-6 % и держим ключевую ставку на высоком уровне непонятно.

Между тем, Центробанк не меняет своего прогноза по ВВП в нынешнем году: ожидает его увеличение в пределах 0,5-1,5 %.

- Рост ВВП на 0,4 % это депрессия в чистом виде, - считает финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев. - А если говорить еще точнее, то это застой экономики со всеми вытекающими отсюда последствиями. Многие считают, что для наполнения бюджета достаточно экспортно-импортных операций. И надеются, что нынешние высокие цены на нефть поддержат нашу экономику.

Однако в ней большую роль играет эффективность внутреннего производства. Расчитывать на то, что при росте ВВП на 0,4 % будет расти и производительность труда по меньшей мере наивно.

- Может, нам как-то использовать эту вынужденную паузу, «застой»? Допустим, заняться перевооружением предприятий?

- Такое предложение можно было бы принять, если бы в планах правительства значились такие мероприятия. Но по прогнозу вице-премьера Александра Новака на 2029 год, рост ВВП составит 2,4 % - все равно это скромный показатель. И только через четыре года.

По моему мнению, экономика страны в глубокой депрессии. И я считаю, что к этому состоянию ее привела жесткая денежно-кредитная политика ЦБ в борьбе с инфляцией.

- При какой ключевой ставке экономика страны может начать расти?

- Считается, что она приходит в движение, если «ключ» менее 10 %., а еще лучше – ниже 8 %.. В нашем случае можно брать за основу ниже 10 %.

- Как долго мы можем идти к такому уровню, если снижать ключевую ставку нынешними темпами?

- Снижать ключевую ставку необходимо при одновременном участии Федеральной антимонопольной службы, которая должна контролировать цены. Это принципиально важно.

Сегодня ключевая ставка составляет 14,5 %. Но снижать ее более, чем на 0,5 % в месяц не рекомендуется. Экономика не выносит резких скачков, даже если они направлены на ее оздоровление.

Считаем, когда придем к ключу в 10 %. В мае Центробанк пропускает заседание по ключевой ставке – неизвестно, по какой причине. Значит, понизить ее он сможет только в конце июня 2026 года. И если снижать по 0,5.%, то к 10 процентам с 14,5 она снизится через 9 месяцев, почти через год. Нетрудно представить, что в течении этого периода экономика страны вряд ли сможет демонстрировать высокие показатели. Но еще раз повторю: без ФАС, которая должна строго контролировать рост потребительских цен, снижение ключевой ставки не даст ожидаемого оздоровления экономики.