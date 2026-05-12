Западные страны используют методы давления, характерные для эпохи колониализма, чтобы принудить другие государства отказаться от закупок российских энергоресурсов. Об этом в интервью RT India заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, назвав подобные действия «нечестной игрой».

«Они оказывают давление на всех, требуя, чтобы они не покупали российскую нефть, и это нечестная игра. Это колониальные или неоколониальные методы», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

По словам Лаврова, стремление западных стран контролировать рынки и диктовать условия торговли является ничем иным, как попыткой эксплуатации других народов в своих интересах. Министр отметил, что несмотря на попытки Запада ограничить доступ к российской нефти, методы принуждения не соответствуют принципам свободного рынка и суверенного выбора независимых стран.