Решетников доложил Путину о ситуации в экономике

Министр экономического развития России Максим Решетников в ходе встречи с Владимиром Путиным доложил президенту, что рост экономики страны за последние три года составил 10%, пишут "Известия".

По словам Решетникова, российская экономика удерживает четвертое место в мире по паритету покупательной способности. И проявила себя достойно, несмотря на внешние вызовы.

Доля импорта в ВВП существенно снизилась, уточнил министр, добавив, что Россия стала значительно больше опираться на собственные силы.

Экономика России всегда развивается циклично: за периодами роста следует фаза стабилизации, добавил глава Минэкономразвития.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил о большом запасе прочности, которым обладает российская экономика.