В США спрогнозировали сроки возобновления судоходства в Ормузском проливе

До конца мая Ормузский пролив, вероятнее всего, останется закрытым для прохода большинства судов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитиков Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Судоходство в акватории ключевой на Ближнем Востоке логистической артерии начнет постепенно возобновляться в июне, прогнозируют эксперты. Ожидать скорейшего открытия Ормузского пролива не приходится, полагают в американском ведомстве.

Что касается поставок нефти по этому маршруту, то они вряд ли вернутся к докризисному уровню до конца этого года. В июне-декабре часть экспортных потоков останется нарушенной, резюмировали в EIA.

С начала войны в Иране, заявил ранее министр промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Султан бен Ахмед аль-Джабер, мировой энергорынок недосчитался в общей сложности миллиарда баррелей нефти. В случае затяжной блокады Ормузского пролива, предупреждали аналитики американского инвестбанка Goldman Sachs, сырьевые котировки обновят исторический максимум до конца 2026 года.