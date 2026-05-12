Трамп высказался о новом снятии санкций с российской нефти

Президент США Дональд Трамп оценил возможность повторного снятия санкций с российской нефти. Об этом он заявил в ходе разговора с журналистами.

«Мы будем делать все, что необходимо», — сказал он в ответ на вопрос, готов ли он продлить срок изъятия российской нефти из американских санкций ради смягчения энергетического кризиса, вызванного войной США с Ираном.

Ранее о новом исключении из санкций для российской нефти высказался министр финансов США Скотт Бессент.