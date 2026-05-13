Нефть уходит от доллара: Силуанов заявил о массовом переходе на юань

Глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов констатировал тектонический сдвиг на мировом рынке нефти. Нестабильность в Ормузском проливе и возросшее политическое давление ускорили бегство экспортеров от американской валюты в пользу китайской, сообщили РИА Новости.

По словам Силуанова, боевые действия и фактическая блокировка ключевого водного пути, по которому ранее проходило около двадцати миллионов баррелей в сутки, заставили продавцов и покупателей искать более надежные финансовые инструменты.

В первую очередь на юань переориентировались контрагенты из КНР, однако к азиатской валюте начинают присматриваться и другие государства, особенно те, кто регулярно сталкивается с санкционным прессингом со стороны Запада.

Министр подчеркнул, что события последних лет наглядно демонстрируют уязвимость традиционной долларовой системы. Национальные валюты, в отличие от резервных, выглядят более предпочтительными и менее токсичными с точки зрения рисков блокировки платежей.