Китай зарабатывает до 500 млн долларов в час на ИИ-экспорте

Экспорт Китая, связанный с технологиями искусственного интеллекта, приносит стране в среднем около 500 миллионов долларов в час. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на оценки Goldman Sachs и Nomura Holdings.

Китайские поставки за рубеж в апреле показали рекордный результат — 359 миллиардов долларов, что на 14% выше уровня прошлого года. По данным аналитиков, почти половина прироста экспорта пришлась на продукцию, связанную с ИИ, включая полупроводники, компьютеры и комплектующие.

Отдельно фиксируется резкий рост отдельных категорий. Экспорт микросхем увеличился примерно на 100%, а поставки оборудования для автоматической обработки данных, включая ноутбуки и планшеты, выросли на 47%.

Параллельно усилился и импорт высокотехнологичной продукции. Закупки таких товаров за рубежом выросли на 42%, что отражает зависимость производственных цепочек от внешних поставок.

В материалах Standard Chartered отмечается, что в 2025 году Китай стал крупнейшим мировым поставщиком товаров, связанных с искусственным интеллектом. Также указывается, что в период второго президентского срока Дональда Трампа экспорт микросхем из Китая почти удвоился и в апреле превысил 31 миллиард долларов.

Эксперты связывают рост с перераспределением глобальных технологических цепочек. На фоне торгового противостояния между Китаем и США усиливается роль высокотехнологичного экспорта, который формирует все большую долю внешней торговли и влияет на общий рост поставок за рубеж.