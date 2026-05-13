Турция резко нарастила поставки в Россию некоторых овощей

В марте Россия более чем в восемь раз нарастила импорт консервированных огурцов из Турции, если сравнивать с последним месяцем зимы. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на статистическую службу этой страны НАТО.

Импорт маринованных корнишонов достиг 644,2 тысячи долларов. В феврале речь шла о 77,8 тысячи.

Кроме того, в 9,6 раза (до 31,6 тысячи) вырос импорт турецкого консервированного сладкого перца. Закупки консервированных оливок и маслин снизились до 7,2 тысячи долларов, хотя в феврале данный показатель достигал 10,8 тысячи долларов.

По информации «Руспродсоюза» огурцы стали самым подешевевшим в России продуктом питания. К 30 апреля их стоимость опустилась на 15 процентов по сравнению с 30 марта. В годовом выражении цена уменьшилась на 4,5 процента. Кроме того, в тройку наиболее подешевевших за месяц продуктов также вошли помидоры и бананы.

По итогам января импорт огурцов из Казахстана в Россию вырос почти на четверть, до 2,04 миллиона долларов.