Россия резко нарастила закупки американской обуви

По итогам марта 2026 года суммарные объемы экспорта обуви из США в Россию резко увеличились в денежном выражении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы.

За первый месяц весны отечественные импортеры приобрели у поставщиков из США обуви на общую сумму в 2 миллиона долларов. Для сравнения, в феврале показатель находился на уровне 1,4 миллиона. Таким образом, за март экспорт вырос примерно в 1,43 раза, или на 600 тысяч долларов в денежном выражении.

В марте импорт американской обуви в Россию достиг максимума за всю историю статистических наблюдений. Статистическое ведомство США ведет подобного рода подсчеты с 2002 года. Подобная динамика позволила России занять девятую строчку в рейтинге крупнейших покупателей американской обуви. Лидером оказалась Канада с результатом в 29,7 миллиона долларов, в топ-3 также вошли Вьетнам (19,5 миллиона) и Великобритания (7,1 миллиона).

Другим крупным поставщиком обуви в Россию в начале 2026 года оказалась Турция. В феврале экспорт этой продукции из страны НАТО в РФ увеличился почти вдвое в сравнении с тем же периодом 2025-го и достиг отметки в 7,5 миллиона долларов. За 12 месяцев поставки выросли в 1,7 раза в деньгах. Заметно нарастил экспорт обуви в Россию и ряд европейских стран, включая Германию, Латвию и Италию.