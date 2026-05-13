Соединенные Штаты планируют восстановить "Северные потоки" и выкупить их у европейцев за бесценок, чтобы впоследствии диктовать собственные цены на газ.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT India.

"Посмотрите, как сейчас американцы планируют восстановить "Северные потоки" - два взорванных газопровода, - заметил он. - Выкупить они хотят раз в 10 дешевле, чем европейцы вложили".

Если Вашингтону удастся это сделать, добавил Лавров, то он тем самым "заставит немцев вернуть себе свое национальное достоинство и сказать, мол, хорошо, мы будем пользоваться этим газопроводом", однако последующие после выкупа цены будут не результатом договоренностей России и Германии, а станут "диктоваться американцами, которые выкупят эту "трубу" у европейцев".

В связи с этим глава российского дипведомства напомнил, что при администрации Джо Байдена американская сторона заявляла, что "эти газопроводы не будут работать".

"Сейчас, правда, обвиняют украинцев, что они взорвали эти трубы (три из четырех были взорваны), и американцы хотят выкупить ту часть, которая принадлежала европейским компаниям", - обратил внимание он.

О подрыве "Северных потоков"

26 сентября 2022 года на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" был совершен беспрецедентный теракт, в результате которого из четырех трубопроводов системы уцелела только одна нитка "Северного потока - 2". Газопровод "Северный поток" протяженностью 1 224 км проходит по дну Балтийского моря из Выборга в России до Грайфсвальда в Германии, его мощность составляет 55 млрд куб. м в год. Строительство аналогичного по мощности "Северного потока - 2" завершилось 10 сентября 2021 года, но газопровод так и не успели ввести в эксплуатацию. Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.

Российские власти неоднократно сообщали, что причастные к расследованию стороны всячески пытаются препятствовать его проведению. 29 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва намерена обратиться в Международный суд ООН, если Германия, Дания, Швеция и Швейцария не проведут честного и открытого расследования подрыва "Северных потоков".