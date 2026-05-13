Лавров: США загоняют Европу в глубокий продовольственный и энергокризис

США загоняют Европу в глубокий энергетический и продовольственный кризис, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках специального эпизода шоу главы новостей RT India «Индия, Россия и Мир» Рунджун Шармы.

«Европа, как родина колониализма... уже утратила свои способности. Сейчас эти способности сполна проявляют Соединённые Штаты Америки, которые Европу загоняют в глубокий кризис — и энергетический, и продовольственный», — отметил Лавров.

Он обратил внимание, что Европа, вероятно, будет наиболее пострадавшей от кризиса в Ормузском проливе, а США запрещают европейцам покупать дешёвую российскую нефть и заставляют переключаться на закупки дорогого американского СПГ.

«Поэтому бюджеты европейских стран будут ещё обременены и этим — в дополнение к тем сотням миллиардов евро, которые Европа вкачивает в Украину, чтобы Украина продолжала европейскую агрессию против нашей страны», — заключил Лавров.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что надвигающийся энергокризис в Евросоюзе и Британии неизбежно подтолкнёт Европу к переговорам с Россией.