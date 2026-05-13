Индия, как рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, четко обозначила свою позицию о принятии решений по источникам закупки нефти.

Страна, как напомнил российский министр в интервью каналу RT India, не раз твердо заявляла, что будет самостоятельно определять, в каких объемах и у кого закупать энергоресурсы. По словам Лаврова, появлялись иногда слухи о том, что «какой-то индийский заказчик» отказался от танкера, перевозившего нефть из России.

Лавров повторил, что «позиция Индии была четко заявлена».

В середине марта замминистра торговли и промышленности Раджеш Агарвал заявил, что Индия нарастила закупки нефти в России. При этом индийский чиновник подчеркивал: Дели никогда не зависел от разрешения какой-либо страны на покупку нефти российского производства.

Белый дом ранее пытался заставить Индию отказаться от закупок нефти из России, в том числе используя пошлины на импорт товаров из крупнейшей южноазиатской страны.