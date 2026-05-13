Европе спрогнозировали чрезмерную зависимость от американского газа

На фоне масштабных перебоев в поставках энергоресурсов с Ближнего Востока из-за блокировки Ормузского пролива зависимость европейских стран от импорта сжиженного природного газа (СПГ) из США продолжит усиливаться в обозримом будущем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на прогноз аналитиков Института экономики энергетики и финансового анализа (Institute for Energy Economics and Financial Analysis, IEEFA).

© Lenta.ru

К 2028 году, ожидают эксперты, на долю США будет приходиться подавляющая часть (80 процентов) европейского импорта СПГ. Чрезмерная зависимость Евросоюза (ЕС) от поставок американского сжиженного газа создаст риски для региональных потребителей, так как экспортеры из Соединенных Штатов фактически смогут диктовать им свои ценовые условия.

Уже по итогам этого года США могут стать крупнейшим поставщиком этого вида топлива в европейский регион, отмечают аналитики. По итогам 2024-го на долю Соединенных Штатов пришлось 58 процентов всех импортных потребностей ЕС в СПГ. На фоне проблем с добычей газа в Катаре зависимость европейских стран от американского топлива может резко усилиться, констатировали эксперты.

С начала войны в Иране биржевые цены на газ и нефть в Европе стремительно выросли. На фоне проблем с доставкой ближневосточных энергоресурсов некоторым странам региона, в частности, Испании, пришлось наращивать закупки российского СПГ, несмотря на утвержденную стратегию ускоренного отказа от импорта энергоносителей из РФ. В случае затяжной блокировки Ормузского пролива, предупреждают аналитики, стоимость ключевых видов топлива в европейском регионе еще долго будет оставаться высокой. В сложившихся реалиях одним из немногих вариантов справиться с кризисной ситуацией для ЕС останется наращивание импорта американского СПГ.