Миру спрогнозировали затяжной период высоких цен на нефть

Мировые цены на нефть еще продолжительный период времени будут оставаться на высоком уровне, ожидать резкого снижения сырьевых котировок в сложившихся реалиях в обозримом будущем не приходится. Такой прогноз дал старший менеджер консалтинговой компании «Имплемента» Иван Тимонин, его слова приводит РИА Новости.

© Lenta.ru

Подобной динамике, пояснил аналитик, будет во многом способствовать блокировка Ормузского пролива. Перекрытие ключевой на Ближнем Востоке логистической артерии, пояснил он, привело к масштабным перебоям в поставках регионального сырья на мировой рынок.

Это обстоятельство ударило по глобальному предложению нефти, добавил эксперт. При частичной нормализации ситуации биржевая стоимость эталонной североморской марки Brent может упасть в район 95-100 долларов за баррель. При устойчивом восстановлении поставок следует ожидать снижения сырьевых котировок ближе к 90 долларам, полагает эксперт.

Рассчитывать же на более стремительное падение цен на нефть в среднесрочной перспективе не стоит, отметил Тимонин. Возвращение котировок к коридору 75-80 долларов за баррель произойдет, скорее всего, в следующем году, констатировал он.

Скорому открытию Ормузского пролива мешают принципиальные разногласия США и Ирана по поводу условий урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Вашингтон не устраивает ряд пунктов, на которых настаивает Тегеран. Речь, в частности, идет о требованиях незамедлительного снятия морской блокады, выплаты компенсации за причиненный ущерб и возобновлении экспорта нефти через Ормузский пролив. В случае затяжной блокады Ормуза, спрогнозировали аналитики Goldman Sachs, цена Brent сможет обновить исторический максимум до конца этого года.