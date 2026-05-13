В России оценили перспективы выкупа «Северных потоков» американцами

Ведущий аналитик ФНЭБ и эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков в разговоре с Рамблером оценил перспективы выкупа «Северных потоков» американскими инвесторами и рассказал о «подводных камнях» этой инициативы. Эксперт отметил, что помимо юридических барьеров, ключевой проблемой остается состояние поврежденных участков газопровода.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT India рассказал, что Соединенные Штаты планируют восстановить «Северные потоки» и выкупить их у европейцев за бесценок, чтобы впоследствии диктовать собственные цены на газ. Если Вашингтону удастся это сделать, добавил Лавров, то он тем самым «заставит немцев вернуть себе свое национальное достоинство и сказать, мол, хорошо, мы будем пользоваться этим газопроводом», однако последующие после выкупа цены будут не результатом договоренностей России и Германии, а станут «диктоваться американцами, которые выкупят эту "трубу" у европейцев».

Говоря о возможном восстановлении «потоков» американской стороной, Юшков указал на критическое состояние инфраструктуры. Он подчеркнул, что перед обсуждением сделки необходимо оценить масштаб ущерба, нанесенного трубам морской водой за последние годы.

Вероятность заключения такой сделки не стоит переоценивать — для этого должно совпасть слишком много условий. Прежде всего, необходимо согласие самой России как собственника обоих газопроводов. Бессмысленно выкупать эти активы, если «Газпром», как монопольный экспортер, не будет гарантировать загрузку мощностей. Без российского газа новый владелец получит не источник дохода, а проблемный актив, который требует дорогостоящего обслуживания. Более того, если речь идет о поврежденных нитках, новому собственнику придется инвестировать в колоссальный по сложности ремонт. С 2022 года трубы заполнены соленой морской водой, и, прежде чем вкладывать деньги, нужно провести глубокие исследования, чтобы понять, насколько далеко зашла коррозия и возможен ли ремонт в принципе. Игорь Юшков Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ

Даже при наличии частного интереса в США к уцелевшим мощностям «Северного потока — 2», потенциальный покупатель столкнется с непреодолимой стеной бюрократических и санкционных ограничений, добавил специалист. По его мнению, реализация такого сценария потребует беспрецедентных лоббистских усилий как в Вашингтоне, так и в Брюсселе.

«Интерес инвесторов может быть прикован прежде всего к уцелевшей нитке "Северного потока — 2", которая находится в рабочем состоянии. Однако здесь возникает клубок политических проблем. Потенциальному покупателю придется пролоббировать снятие санкций с компаний-операторов и самих газопроводов как в США, так и в Европе. Кроме того, Германия должна выдать разрешение на ввод в эксплуатацию, которое так и не было получено. Здесь также важно учитывать и долгосрочную стратегию ЕС: Еврокомиссия утверждает запрет на импорт российского трубопроводного газа с осени 2027 года. Вряд ли кто-то решится на покупку, если через короткое время эксплуатация трубы станет нелегальной. Чтобы схема заработала, ЕС должен отменить запрет на импорт, а США — собственные санкции. На сегодняшний день реализация такого сценария выглядит крайне маловероятной», — заключил аналитик.

