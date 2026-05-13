Мишустин обсудил с премьером Белоруссии наращивание торгово-экономических связей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным.

"Состоялся телефонный разговор председателя правительства России Михаила Мишустина с премьер-министром Республики Белоруссия Александром Турчиным. Главы правительств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки в развитие договоренностей президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко о наращивании российско-белорусского торгово-экономического и научно-технологического сотрудничества, достигнутых на переговорах 8 мая 2026 года в Москве", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Мишустин и Турчин подтвердили важность активизации интеграционного взаимодействия в Союзном государстве и Евразийском экономическом союзе.