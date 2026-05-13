Российский бизнес предупредили о возможности повышения налогов

Обновленный макроэкономический прогноз от Минэкономразвития оставляет открытым вопрос, за чей счет будет финансироваться дефицит бюджета.

Таким образом в своем Telegram-канале оценил документ инвестиционный банкир Евгений Коган.

«Все сильнее назревают перспективы расширения дефицита бюджета в этом году и дальнейшего повышения налогов в следующем, скорее всего, для бизнеса», — полагает эксперт.

Он напомнил, что ожидания роста ВВП упали с 1,3 процента до 0,4 процента, то есть почти до нуля, а планы по инфляции пересмотрены с четырех процентов до 5,2 процента. Также в правительстве теперь считают, что средний курс доллара составит 81,5 рубля, а не 92,2 рубля, как считалось ранее, что создает дополнительное давление на бюджет.

«Из более крепкого рубля и слабой экономики следует меньший сбор налогов, что поднимает интересный вопрос: а где деньги брать будут?» — поинтересовался эксперт.

Он напомнил, что доходы бюджета отстают от запланированного уровня, а вот расходы растут таким образом, что к концу года могут превысить план на 1-2 триллиона рублей.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что правительство не занимается подготовкой заморозки банковских вкладов населения или повышения налогов для граждан в целях наполнения бюджета. По словам чиновника, добиться его сбалансированности власти собираются за счет сокращения расходов в оставшиеся месяцы.