Суд ЕС снял санкции с российского бизнесмена Гуцериева

Суд Евросоюза постановил снять с российского бизнесмена Михаила Гуцериева санкции Евросоюза, которые были введены в феврале прошлого года. Решение о продлении ограничений против него до февраля 2026 года признано необоснованным, следует из решения суда.

Напомним, что изначально санкции против Гуцериева были введены в 2021 году. В дальнейшем они несколько раз продлевались. В Евросоюзе утверждали, что предприниматель оказывал поддержку властям Беларуси, в том числе помогая своими "деловыми интересами".

"Совет допустил ошибку в оценке", - сказано в документе.

В постановлении говорится, что Совет Евросоюза не смог доказать, что Гуцериев на момент продления санкций "продолжал получать выгоду" от властей Беларуси. Суд также заявил, что некоторые доводы были основаны на событиях многолетней давности.

Совет Евросоюза теперь обязан оплатить судебные издержки.