Впервые с 14 февраля 2023 года расчетный курс американской валюты, служащий ориентиром для внебиржевого рынка, упал до отметки ниже 73 рублей.

По данным торгов, к 12.33 мск курс доллара снизился на 10 копеек по отношению к предыдущему закрытию, достигнув 72,96 рубля, передает РИА «Новости».

Летом 2024 года торги американской валютой на Московской бирже были приостановлены. В настоящее время репрезентативным для российской валюты является только курс юаня, биржевые торги которым проводятся с 10.00 до 19.00 мск.

Именно в этот период времени становится возможным расчет курса доллара через кросс-курс китайской валюты на форексе и юаня к рублю на Московской бирже. Данный показатель выступает главным ориентиром для внебиржевых торгов долларами за рубли.

В середине апреля расчетная стоимость доллара опустилась ниже 75 рублей. За несколько дней до этого данный показатель достиг отметки 75,92 рубля.