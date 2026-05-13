ЦБ повысил прогноз дефицита ликвидности банков на 2026 год

Банк России повысил прогноз структурного дефицита ликвидности банков на текущий год с 1,9-3,0 трлн рублей до 2,4-3,6 трлн руб.

Об этом говорится в материалах регулятора.

"Прогноз структурного баланса ликвидности на декабрьский ПУ (период усреднения - прим. ТАСС) 2026 г. повышен на 0,5 трлн руб., до 2,4-3,6 трлн руб., прогноз потребности банков в ликвидности на рыночных условиях увеличен на 0,7 трлн руб., до 6,0-7,2 трлн руб.", - говорится в сообщении ЦБ РФ.

По данным регулятора, уточнение прогноза, помимо прочего, связано в основном с повышением ожидаемого роста спроса на наличные деньги с учетом его фактической динамики.