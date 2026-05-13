Мерц заявил о стабильных поставках газа и нефти в Германию

Канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия обеспечена поставками газа, нефти и керосина, несмотря на напряжённую ситуацию на Ближнем Востоке. Соответствующее сообщение он опубликовал в социальной сети X.

По словам главы правительства ФРГ, оснований для введения кризисного режима в стране в настоящее время нет. Мерц подчеркнул, что энергетическое снабжение Германии остаётся стабильным.

Канцлер отметил, что конфликт вокруг Ирана и обстановка на мировом рынке оказывают влияние на экономическую ситуацию, однако власти принимают меры для минимизации возможных последствий.

В публикации Мерц отдельно указал, что поставки основных энергоресурсов и авиационного топлива продолжаются в штатном режиме, а система снабжения остаётся устойчивой.

Ранее страны Европы уже усиливали меры по контролю за энергетическими запасами на фоне нестабильности на мировых сырьевых рынках и угроз перебоев в логистике.

В Германии продолжают отслеживать динамику цен на нефть и газ после обострения ситуации на Ближнем Востоке. Власти ФРГ и энергетические компании оценивают возможные риски для поставок через международные транспортные маршруты и корректируют стратегические резервы топлива.