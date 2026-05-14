Стало известно о просьбе Индии к США по российской нефти

Индия, как сообщает Bloomberg, попросила Вашингтон продлить лицензию, смягчающую санкции против российской нефти. Срок действия лицензии истекает 16 мая.

Вопрос поставок энергоресурсов остается в приоритете из-за продолжающейся волатильности на нефтяном рынке, подчеркнули в Нью-Дели. Отмечается, что население Индии испытывает нехватку сжиженного газа даже для приготовления еды.

Между тем аналитики Kpler указали на закупки Индией рекордных объемов нефти РФ. Так, суточный приток «черного золота» в страну в мае достиг уровня в 2,3 млн бар. Источники Bloomberg отмечали: если действие лицензии не продлят, то местным нефтепереработчикам придется искать альтернативные, а следовательно, более дорогие поставки нефти.

В марте США предоставили Индии спецразрешение на закупку российской нефти с целью снижения давления на мировой нефтяной рынок. 18 апреля Штаты продлили лицензию до 16 мая. Министр финансов США Скот Бессент 22 апреля обосновал принятое решение тем, что продлить лицензию попросили более 10 стран.