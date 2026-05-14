Фицо раскритиковал ЕС из-за плана отказа от российских энергоресурсов

RT на русскомиещё 1

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Брюссель вынуждает некоторые страны ЕС разорвать энергетические связи с Россией, в то время как западная часть Европы продолжает импортировать российский сжиженный природный газ (СПГ).

© РИА Новости

«Неужели мы настолько глупы? Получается, нам нельзя, а Франции можно?» — цитирует его Hlavný Denník.

Ранее Фицо отмечал, что в Европе снова возникает «железный занавес».

Также премьер Словакии назвал себя «паршивой овцой» среди европейских политиков из-за нежелания отстаивать позицию Брюсселя.