Си Цзиньпин заявил о расширении перспектив американского бизнеса в Китае

Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал американским предпринимателям новые возможности на китайском рынке.

Китай выступает за укрепление взаимовыгодного партнерства с Соединенными Штатами.

«Китай приветствует укрепление взаимовыгодного сотрудничества с США и уверен, что у американских компаний появятся еще больше перспектив в КНР», – заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с представителями американского бизнеса, передает РИА «Новости».

Китайский лидер подчеркнул, что страна продолжит курс на открытость внешнему миру. По его словам, двери государства для зарубежных партнеров будут становиться только шире.

Между тем представители деловых кругов США отметили высокую значимость китайского рынка для своего бизнеса.

Предприниматели выразили надежду на углубление коммерческой деятельности и расширение партнерства с КНР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп начали переговоры в Пекине.

Китайский лидер назвал равноправные консультации единственным верным путем для урегулирования торгово-экономических вопросов.

Глава государства заявил о необходимости партнерства двух стран ради общего успеха.