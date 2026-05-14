Индия столкнулась с резким скачком инфляции

В прошлом месяце Индия столкнулась со скачком оптовой инфляции до 8,3 процента. Об этом сообщило издание Economic Times (ET).

Достигнутый результат оказался самым высоким за три с половиной года. Его причиной стал резкий рост стоимости энергоносителей, вызванный ближневосточным кризисом. Как следствие, инфляция в сегменте сжиженного нефтяного газа поднялась до 10,92 процента, бензина — до 32,4 процента, а дизельного топлива — до 25,19 процента. Индекс оптовых цен на продукты питания прибавил 2,31 процента в годовом исчислении.

Ранее был опубликован прогноз, согласно которому Индия может отказаться от закупок российской нефти, если власти США не продлят срок действия исключения, позволяющего Нью-Дели импортировать этот углеводород.

Тем временем индийские власти уже начали искать способ снизить ущерб, наносимый экономике страны подорожанием нефти. В числе возможных вариантов ограничение импорта таких товаров не первой необходимости, как золото и бытовая техника.