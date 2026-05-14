В России подешевели социально значимые продукты

Минимальные розничные цены на базовые социально значимые продукты в крупных торговых сетях РФ снизились в апреле 2026 года на 1,1% по сравнению с мартом и почти на 9% в годовом выражении.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ).

"В апреле 2026 года минимальные розничные цены на базовые социально значимые продукты в торговых сетях снизились на 1,1% по сравнению с мартом и почти на 9% по сравнению с апрелем прошлого года", - сказано в сообщении.

По словам аналитиков АКОРТ, среди наиболее подешевевших за месяц продуктов оказались: пшено (-16,5%), рис (-10,6%), картофель (-9,4%), пшеничная мука (-8,1%) и свинина (-7,8%). Также снизились цены на черный чай (-3,6%), куриные яйца (-2,5%), вермишель (-2,4%), молоко (-2,4%), сливочное масло (-1,9%), баранину (-1,5%) и сезонные яблоки (-1,1%). В пределах 1% дешевле стала гречневая крупа, поваренная соль, подсолнечное масло, а также хлеб и булочные изделия из пшеничной муки.

Наценка торговых сетей на социально значимые продукты "первой цены" в апреле обновила рекордный исторический минимум, составив 0,5%. Это минимальное значение за всю историю мониторинга цен: месяцем ранее, в марте 2026 года, наценка составляла 1,6%, в апреле 2025 года, - 2,7%, рассказали в ассоциации.

В 13 из 25 социально значимых продовольственных категорий торговые сети в апреле продавали продукты "первой цены" с отрицательной наценкой, ниже закупочной стоимости: морковь (-21%), белокочанная капуста (-14%), гречневая крупа (-7%), сезонные яблоки (-6%), куриные яйца (-5%), пшеничная мука (-4%), свекла (-3%), рис (-3%), сахар-песок (-2%), говядина (-2%), подсолнечное масло (-1,6%), репчатый лук (-0,2%) и тушка цыпленка-бройлера (-0,1%).

В годовом выражении социально значимые продукты в апреле подешевели на 8,8%. Лидеры снижения цен - овощи борщевого набора: картофель (-43,7%), свекла (-42,6%), белокочанная капуста (-34,7%) и репчатый лук (-31,3%). Также за год заметно подешевели рис (-29,5%), сливочное масло (-18,7%), черный чай (-14,4%), поваренная соль (-12,7%), свинина (-12,3%), пшеничная мука (-8,1%), вермишель (-7,6%), подсолнечное масло (-6,1%), молоко (-2,9%) и сезонные яблоки (-2%). В пределах 1% снизились цены на сахар-песок и баранину, говорится в сообщении.