Назван лидер Евросоюза по показателю роста цен

Румыния является лидером Евросоюза по показателю роста цен, что приводит к снижению покупательской способности. Об этом сообщил телеканал Antena 3.

Ранее Национальный институт статистики опубликовал данные, согласно которым инфляция в Румынии превысила психологический порог в 10%. Ее уровень по итогам апреля составил 10,7%.

По данным телеканала, граждане Румынии теряют сотни леев ежемесячно из-за роста цен на энергоносители, аренду жилья и продукты в результате экономического кризиса в стране. Согласно подсчетам, человек, получающий минимальную заработную плату, теряет примерно 250 леев (примерно $56) ежемесячно. Работник со средней зарплатой теряет почти 600 леев (примерно $134).

Отмечается, что из продуктов больше всего цены выросли на кофе (21,76%), яйца (14,78%) и говядину (12,24%). При этом электроэнергия подорожала на 54,18%, бензин - на 22,42%, а дизтопливо - на 32,68%.

Румыния переживает острый политический кризис - 5 мая парламент вынес вотум недоверия кабмину Илие Боложана. На следующий день президент страны Никушор Дан начал неформальные консультации с политическими партиями с целью формирования новой правящей коалиции.