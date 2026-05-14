В США рассказали о планах создать совместный с Китаем совет

США и КНР обсуждают создание совместного «инвестиционного совета», работа которого даст китайским компаниям возможность вкладываться в «нечувствительные к кризису отрасли». О таких планах рассказал глава Минфина Соединенных Штатов Скотт Бессент, которого цитирует Bloomberg.

Заявления министра звучат по итогам первого дня визита делегации Белого дома в Пекин, куда вместе с президентом Дональдом Трампом прилетели ведущие американские бизнесмены, включая главу самой дорогой компании в мире — гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга.

В этой связи ожидалось, что одним из главных обсуждаемых сторонами вопросов помимо международной политики станет получение одобрения Китая на покупку передовых чипов Nvidia H200 для искусственного интеллекта, поставки которых являются непростым вопросом в рамках так называемой войны чипов. В начале года власти КНР разрешили трем компаниям купить 400 тысяч таких чипов, что было приурочено к поездке Хуанга в страну.

Бессент 14 мая заявил, что ему неизвестно о каких-либо сообщениях по поводу заключения сделки с этими чипами.

В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что они с его китайским коллегой «давно знакомы», и он считает его «великим лидером», о чем глава США говорит всем, хотя «людям это иногда не нравится».