Экспорт энергоносителей из РФ смягчает последствия войны на Ближнем Востоке

Российский экспорт сжиженного природного газ, нефти и угля в этом году достиг рекордных значений. Это позволило частично компенсировать снижение поставок с Ближнего Востока и смягчить последствия войны США с Ираном, пишет ProFinance.Ru.

США и Израиль атаковали Иран 28 февраля. Тегеран ответил ударами по территории Израиля и американским военным базам на Ближнем Востоке, а также перекрыл Ормузский пролив. До начала конфликта через пролив шла пятая часть мирового СПГ, а также значительная часть нефти. Несмотря на действующее с апреля перемирие, пролив так и не был открыт, а цены на энергоносители на мировых рынках остаются высокими.

На фоне проблем с поставками российские энергетические компании значительно увеличили экспорт большинства энергоносителей, что помогло сгладить последствия нестабильности на Ближнем Востоке для экономик стран-импортеров, отмечает издание.

В частности, по данным компании Kpler, на 11 мая 2026 года доля России в мировом экспорте СПГ составила 8,4%, что является максимальным показателем за этот период с 2022 года. Для сравнения, в 2025 году этот показатель составлял 7,7%.

Увеличение поставок нефти из России также оказало влияние на мировые рынки. Впервые с 2023 года за период с января по 11 мая был зафиксирован годовой прирост. Экспорт энергетического угля из России также вырос на 3% с начала 2025 года, достигнув 34 млн тонн.

«Россия в последние годы успешно противостояла западным санкциям. (…) Постоянное участие России в энергетическом экспорте подчеркивает суровую реальность: в условиях нестабильности на рынке покупатели будут обращаться к тем, кто может обеспечить их необходимыми энергоресурсами, независимо от политической ситуации», - констатировало издание.

Напомним, что между США и Ираном продолжаются мирные переговоры, однако Ормузский пролив остается закрытым. При этом нежелание Тегерана идти на уступки заставляет Белый дом рассматривать сценарий возобновления боевых действий.