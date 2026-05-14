Путин рассказал о развитии машиностроения России на фоне санкций

В Национальном центре «Россия» открылся юбилейный X съезд Союза машиностроителей. Главным событием форума стало прибытие Владимира Путина, который выступил перед делегатами, передает ТАСС.

Российский лидер в ходе выступления отметил, что отечественная промышленность в целом превысила досанкционный уровень на 12%. При этом, несмотря на санкционное давление, машиностроение РФ сумело укрепить свои позиции как на внутреннем, так и на внешнем рынках.