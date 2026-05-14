Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что интерес к российским энергоресурсам со стороны международных покупателей остается стабильно высоким, несмотря на введенные Западом ограничения.

Отвечая на вопросы журналистов, представитель Кремля подчеркнул, что существует очень много желающих приобретать нефть, газ и другие энергоносители из РФ, причем эти заявки поступают вне зависимости от различных незаконных ограничений, с которыми Москва не согласна и которые не приемлет.

«Что касается покупок энергоресурсов, вы знаете, что очень много желающих приобретать наши энергоресурсы вне зависимости от разных незаконных ограничений, которые действуют в отношении нашей нефти, с которыми мы не согласны и которые мы не приемлем», — сказал Песков.

Он добавил, что Россия продолжает оставаться надежным продавцом нефтепродуктов, который всегда выполняет взятые на себя обязательства по контрактам. Это качество — надежность поставщика — особенно ценится на мировом рынке в условиях нестабильности и перебоев с логистикой, вызванных геополитическими конфликтами.

Заявление Пескова прозвучало на фоне публикаций западных СМИ о том, что потолок цен на российскую нефть, введенный странами «Большой семерки» и Евросоюзом, практически перестал работать. Основные покупатели — Индия, Китай и Турция, а также ряд других государств Ближнего Востока и Африки — продолжают наращивать импорт, используя собственные национальные валюты и альтернативные схемы страхования и финансирования. По разным оценкам, экспорт российской нефти по итогам текущего года может превысить показатели 2021 года, а бюджетные доходы от продажи углеводородов — вернуться к устойчивому росту.