Компании, еще недавно активно расширявшие штаты, переходят в режим жесткой экономии. Под сокращения первыми попадают middle-менеджеры, маркетологи, HR и часть IT-специалистов, а работодатели все чаще пытаются обойти процедуру сокращения через увольнения «по собственному желанию». Эксперты предупреждают: рынок офисной занятости входит в затяжной период нестабильности, а искусственный интеллект уже начинает вытеснять junior-сотрудников в ряде профессий.

Несколько лет подряд российские компании активно наращивали персонал: запускали направления, связанные с импортозамещением, выходили на новые рынки, усиливали цифровые подразделения и нанимали сотрудников «на вырост» — в расчете на будущие проекты. Однако уже в 2024-м появились первые сигналы охлаждения рынка: СМИ сообщали о волнах увольнений в крупных корпорациях и технологических компаниях.

В 2025 году тенденция стала массовой. По данным обзора рынка труда консалтинговой компании Get Experts, сокращения прошли уже в каждой четвертой российской компании. За два года доля таких работодателей выросла в 2,5 раза — с 10% в 2023 году до 25% в прошлом. Кадровые специалисты признают: бизнес все чаще думает не о развитии, а о сокращении расходов и выживании.

Управляющий партнер B&C Agency Иван Самойленко считает, что нынешняя волна увольнений связана прежде всего с попыткой компаний оптимизировать расходы и повысить эффективность бизнеса. «Сокращения сейчас — это скорее попытка бизнеса снизить расходы и повысить эффективность. Компании осторожнее тратят деньги и пересматривают структуру команд. Пока это больше похоже на волну оптимизации, но рынок офисной занятости действительно становится менее стабильным», — отметил эксперт.

По его словам, под сокращения чаще всего попадают middle-менеджеры, HR, маркетинг, консалтинг и часть IT-специалистов. Особенно уязвимы подразделения, которые не связаны напрямую с ключевой выручкой компании. Именно в этих сферах работодатели уже начинают пересматривать зарплаты и бонусные программы.

Финансовый аналитик, автор проекта Экономизм Алексей Кричевский считает, что речь идет не о временной оптимизации, а о долгосрочном процессе, который может растянуться на несколько лет. «Это не разовая история, а кейс, который может растянуться во времени. Все будет зависеть от конкретной компании. Есть масса специальностей и профессий, которые уже сейчас можно заменить искусственным интеллектом почти без потери качества — даже если речь не идет о финансовых проблемах предприятия», — заявил он.

По словам эксперта, прежде всего речь идет о SMM, дизайне, обработке данных, верстке лендингов и части junior-позиций в IT.

«Junior-специалисты в кодинге сейчас, по сути, уже не нужны», — отметил Кричевский. Постепенно, по его оценке, искусственный интеллект начинает вытеснять и личных ассистентов.

При этом проблема связана не только с развитием ИИ. Эксперт обращает внимание на ухудшение финансового положения бизнеса. Зарплатная гонка последних лет, налоговые изменения и высокая ключевая ставка серьезно увеличили нагрузку на компании. «У компаний заканчиваются деньги. Держать штат тяжело. Кредитоваться тоже тяжело: при такой ставке кредиты для юрлиц будут от 25% годовых. Поэтому бизнесу приходится что-то придумывать и, можно сказать, «выжимать» сотрудников», — подчеркнул аналитик.

На этом фоне все чаще возникают ситуации, когда работодатели стараются избежать официальной процедуры сокращения и склоняют сотрудников к увольнению «по собственному желанию». Такая практика позволяет компаниям не выплачивать положенные компенсации и не соблюдать сложную процедуру сокращения штата.

Руководитель департамента судебного сопровождения консалтинговой группы vvCube Полина Перехода подчеркивает, что подобное принуждение незаконно, а работникам не стоит соглашаться на подписание документов под давлением.

«Сейчас очень многие работодатели, чтобы не соблюдать процедуру сокращения и сэкономить на выплатах, вынуждают работников увольняться по собственному желанию: просят написать заявление и поставить подпись в приказе об увольнении. На это ни в коем случае соглашаться нельзя», — предупредила эксперт.

По ее словам, сотруднику важно заранее собрать и сохранить все документы, связанные с работой. Прежде всего — экземпляр трудового договора, должностную инструкцию, положения о KPI, премировании, внутреннем распорядке и структурном подразделении. Если документы не были сохранены заранее, работник вправе запросить их повторно у работодателя в порядке статьи 62 Трудового кодекса РФ. Эксперт также советует фотографировать локальные нормативные акты при ознакомлении с ними.

Отдельно Перехода напоминает, что некоторые категории сотрудников вообще не могут быть уволены по сокращению. Это, в частности, беременные женщины, матери детей до трех лет, одинокие родители и сотрудники, являющиеся единственными кормильцами многодетных семей или детей-инвалидов.

Кроме того, при официальном сокращении работодатель обязан соблюсти целый ряд процедур: предупредить сотрудника минимум за два месяца, предложить все имеющиеся вакансии, учесть преимущественное право на сохранение рабочего места и выплатить выходное пособие.

Эксперты отмечают, что именно из-за нарушений этих процедур растет количество трудовых споров. Суды все чаще встают на сторону работников, особенно если у сотрудника есть доказательства давления со стороны работодателя — переписки, записи разговоров, KPI, служебные задачи и внутренние документы.

Иван Самойленко отмечает, что компенсации в несколько окладов уже стали обычной практикой. В ряде случаев сотрудники добиваются серьезных выплат, однако итоговое решение суда напрямую зависит от качества доказательной базы.

Алексей Кричевский считает, что в новых условиях сотрудникам придется серьезно менять подход к карьере. По его словам, наиболее защищенными окажутся либо специалисты с уникальной экспертизой, либо те, кто готов уходить в собственные проекты и предпринимательство.

«Идеальных вариантов в этой ситуации два: либо быть незаменимым сотрудником, либо уходить в предпринимательство», — резюмировал эксперт.