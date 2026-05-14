В МВФ оценили объем теневой экономики Украины в 45% ВВП

Теневая экономика Украины составляет, по оценкам Международного валютного фонда (МВФ), 45% ее ВВП. Такие данные привела на регулярном брифинге для журналистов официальный представитель МВФ Джули Козак.

"Мы поддерживаем усилия властей, направленные на то, чтобы повысить собираемость налогов, в том числе за счет сокращения неофициального сектора [экономики]. В настоящее время неофициальный сектор оценивается в 45% ВВП", - сказала она, комментируя программу финансовой помощи Украине.

Эта программа в размере $8,1 млрд была одобрена в феврале. По словам Козак, в ближайшие недели МВФ направит в Киев первую обзорную миссию, чтобы оценить ход реализации программы.

Киев и МВФ с 2025 года вели переговоры по этой четырехлетней программе для Украины. Одним из условий фонда, который давно настаивает на том, чтобы Украина изыскивала новые источники для самостоятельного наполнения бюджета, было обеспечение налоговых изменений. В январе Рада не смогла принять ни один из требовавшихся законопроектов. Несмотря на это, 27 февраля совет директоров фонда все же одобрил новую программу для Киева, однако предварительные условия были переведены в категорию обязательных к выполнению "структурных маяков". Перед Украиной встала необходимость принять пакет налоговых изменений, на которых настаивает МВФ.