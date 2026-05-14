Yle: финны поразились огромным запасам золота рядом с границей России

Финская компания Endomines во время зимнего бурения выявила четыре новых золотоносных участка в скальном массиве Укколанваара в 10 км от российской границы.

© Global look

Об этом пишет Yle.

«Результат подтверждает большой потенциал золота месторождения Укко в Укколанваара. Три такие высокосортные золотые зоны в одной скважине — это то, чего мы никогда раньше не видели», — заявил гендиректор Endomines Кари Выхтинен.

Он отметил, что открытие свидетельствует о наличии обширной золоторудной системы, протяженность которой составляет около 7 км.