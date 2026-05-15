Трамп заявил о желании Китая покупать американскую нефть

Китай хочет покупать нефть из США.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News.

«Они согласились, они хотят закупать нефть из США», — заявил глава Белого дома.

До этого Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин согласился купить 200 самолетов у корпорации Boeing. Он добавил, что Boeing изначально хотел продать Китаю 150 самолетов, а получил заказ на 200 судов.

13 мая начался государственный визит Трампа в Китай — первый за последние девять лет со времен его первого президентского срока в 2017 году.

Вместе с ним в Пекин прибыли известные бизнесмены, чтобы попытаться заключить выгодные контракты с китайской стороной. В эту делегацию американских предпринимателей вошли глава Tesla и SpaceX Илон Маск, уходящий гендиректор Apple Тим Кук, генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, а также топ-менеджеры Boeing, Goldman Sachs, Citigroup, Mastercard и других ведущих компаний.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что даты государственного визита президента России Владимира Путина в Китай будут объявлены в ближайшее время.