Стоимость золота резко опустилась

Утром в пятницу котировки драгоценного металла на мировых рынках продемонстрировали заметное падение, обновив минимумы последних полутора недель.

Стоимость июньских фьючерсов на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на 1,89%, достигнув отметки 4596,7 доллара за тройскую унцию, передает РИА «Новости».

Падение составило 88,6 доллара по сравнению с предыдущим закрытием торгов.

Значение ниже 4600 долларов зафиксировано впервые с 6 мая. Одновременно с этим наблюдается отрицательная динамика и на рынке других драгоценных металлов.

Июльские контракты на серебро на той же торговой площадке подешевели еще сильнее. Их цена упала на 5,31%, опустившись до уровня 80,795 доллара за унцию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая Минфин решил возобновить покупки золота на внутреннем рынке.

В конце апреля стоимость июньского фьючерса на этот драгметалл опустилась ниже 4600 долларов. Ранее котировки снизились до 4641 доллара за тройскую унцию.