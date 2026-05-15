Инфляция резко пошла вверх в четвертой экономике мира

В апреле 2026 года оптовая инфляция в Японии ускорилась самыми быстрыми темпами за три года. Об этом сообщило агентство Reuters.

Индекс цен на корпоративные товары в апреле увеличился на 4,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Индекс цен на импорт прибавил 17,5 процента, что стало самым быстрым ростом с декабря 2022 года. Как отметило агентство, падение курса иены усугубляет энергетический шок.

Оптовые цены в апреле выросли на 2,3 процента по сравнению с мартом. Нефтепродукты и уголь подорожали на 5,3 процента, а химическая продукция — на 9,2 процента.

Особенно сильный рост стоимости показали нафта (плюс 79,4 процента), а также алюминий, медь и другие цветные металлы (плюс 37,9 процента).

В свою очередь, агентство Bloomberg обратило внимание на еще один индикатор инфляции. Так, ставка по 20-летним государственным облигациям выросла на 6,5 базисных пунктов до 3,61 процента, достигнув пика с 1996 года. Доходность 30- и 40-летних облигаций приближается к самым высоким уровням с момента их появления на рынке.

Ранее из-за проблем с поставками сжиженного природного газа Япония стала активнее использовать уголь для производства электроэнергии.