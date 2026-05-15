Траты страны БРИКС на импорт заметно выросли на фоне войны в Иране

По итогам апреля 2026 года дефицит внешнеторгового баланса Индии достиг рекордных 28,4 миллиарда долларов. О заметном росте трат страны БРИКС на импорт на фоне войны в Иране сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Министерство торговли и промышленности (Минторга) азиатского государства.

Для сравнения, годом ранее показатель находился на уровне 27,1 миллиарда долларов. Таким образом, за 12 месяцев он увеличился на 1,3 миллиарда.

Траты Индии на импорт стали стремительно расти на фоне резкого роста цен на энергоресурсы. Блокировка Ираном Ормузского пролива привела к значительному удорожанию нефти, нефтепродуктов, газа и сжиженного природного топлива. Азиатская страна сильно зависела от импорта энергоносителей с Ближнего Востока, однако на фоне эскалации в регионе она лишилась возможности закупать там сырье в прежних объемах.

Одним из самых негативных последствий перекрытия пролива Ормуз для Индии стала нехватка нефтяного сжиженного газа. Это топливо используется в том числе для приготовления пищи. Резкое сокращение поставок с Ближнего Востока ударило по ряду ключевых отраслей индийской экономики, включая ресторанный и гостиничный бизнес. Нехватка этого топлива также максимально затруднила работу местных крематориев. На фоне возникших проблем, отмечало агентство Bloomberg, представители Индии попытались надавить на США с целью продления разрешения на импорт российской нефти. Однако официального ответа Вашингтона на эти обращения пока не последовало.