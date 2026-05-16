Россия вошла в топ-3 импортеров бразильских яблок

Россия в апреле увеличила импорт яблок из Бразилия до 2,2 млн долларов, что стало максимальным показателем с мая 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бразильской статистической службы.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем закупок вырос примерно в 3,5 раза — с 634,2 тыс. долларов до 2,2 млн долларов.

По итогам месяца Россия заняла второе место среди крупнейших импортеров бразильских яблок. Лидером стала Индия с объемом закупок 5,8 млн долларов, третью позицию заняла Саудовская Аравия с 1,6 млн долларов.

В целом показатели импорта стали самыми высокими за последние три года, превысив уровень мая 2021 года, когда закупки достигали 3,3 млн долларов.

Бразилия остается одним из крупнейших поставщиков фруктов на мировой рынок, а структура экспорта яблок традиционно зависит от сезонности урожая и логистических факторов. В разные годы объемы поставок в отдельные страны могут существенно колебаться в зависимости от спроса, курса валют и доступности альтернативных поставщиков.