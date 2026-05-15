Патрушев назвал стратегической задачей разработку морских месторождений РФ
Разработка шельфовых и морских месторождений России является стратегической задачей. На это указал помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев на совете по развитию и обеспечению морской деятельности при коллегии, передает корреспондент ТАСС.
"Разработка минеральных ресурсов континентального шельфа России является стратегической задачей. Освоение месторождений полезных ископаемых лежит в основе гарантированного обеспечения мобилизационных нужд России и обеспечения потребностей национальной экономики в долгосрочной перспективе", - подчеркнул помощник президента.
Морские месторождения России богаты преимущественно углеводородными ресурсами, большая часть запасов которых сосредоточена на арктическом шельфе, отметил Патрушев.
"Потенциал морских акваторий включает также залежи твердых минералов и металлов, которые должны стать стратегическим резервом страны. Так, прибрежные зоны Арктической зоны и Дальнего Востока России содержат залежи золота, олова, титана, циркона, алмазов и фосфоритов", -резюмировал он.