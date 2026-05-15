В Турции нашли решение проблемы перевозок через Ормузский пролив

Грузоперевозки через акваторию Черного моря могут решить часть возникших из-за блокировки Ормузского пролива логистических проблем. Об этом заявил заместитель главы Министерства торговли (Минторга) Турции Сезаи Учармак, его слова приводит ТАСС.

Наращивание перевозок через Черное море, отметил он, может стать альтернативой транзит через пролив Ормуз. Подобный вариант оказался бы «хорошей заменой» с учетом усиливающихся рисков из-за войны в Иране.

«Для решения этих проблем можно очень эффективно использовать черноморские перевозки», — констатировал Учурмак.

Возникшие из-за конфликта на Ближнем Востоке геополитические риски открывают новые возможности для развития альтернативных логистических коридоров, добавил он. Одним из перспективных направлений может стать черноморский регион.

«Это стало бы хорошим подспорьем для реализации торговых перевозок», — заключил Учурмак.

Масштабные перебои в поставках товаров с Ближнего Востока и затяжная блокировка Ормузского пролива привели к стремительному росту цен на нефть, нефтепродукты, газ и сжиженный природный газ, а также удобрения и авиабилеты. На нормализацию судоходства в охваченном войной регионе, по оценке экспертов, может уйти месяц. Постепенное восстановление аналитики ожидают в июне. Однако экспорт нефти вряд ли удастся восстановить в среднесрочной перспективе, отметили в Минэнерго США. До конца года часть поставок останется нарушенной даже в случае скорого открытия Ормуза, резюмировали в ведомстве.