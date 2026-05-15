Путин заявил, что ВВП России в марте вырос на 1,8%

Валовой внутренний продукт (ВВП) России в марте 2026 года вырос на 1,8%, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

"Прошу правительство и дальше уделять вопросам поддержки экономического роста первостепенное внимание", – сказал президент РФ.

По словам российского лидера, в этом же месяце рост промышленного производства составил 2,3%, а обрабатывающие производства выросли еще на 3%. При этом безработица в стране остается на минимальном уровне в 2,2%.

Глава государства также обратил внимание на позитивные статистические данные в экономике страны. Например, в марте ускорилась потребительская активность, рост оптовой торговли составил 8%, а розничная торговля прибавила 6,2%.