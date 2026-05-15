ВВП, безработица и торговля: главные заявления Путина об экономике

Президент России Владимир Путин 15 мая принял участие в совещании по экономическим вопросам. Президент сообщил о росте ВВП и оценил меры, принятые правительством.

О ВВП, производстве и уровне безработицы

Российский лидер заявил, что экономические меры, принятые правительством, начали давать положительный результат, передает РИА Новости. Путин сообщил, что рост ВВП в марте составил 1,8 процента, промышленного производства - 2,3 процента, обработки - три процента. Безработица, по данным властей, остается на минимальном уровне в 2,2 процента.

«Решения, реализованные <…> правительством <…>, начали давать определенный, скажем так, сдержанно скажем, но все-таки положительный результат», - подчеркнул Путин.

О торговле

Президент отметил, что в марте в России ускорилась потребительская активность. Рост оптовой торговли составил восемь процентов, а розничная торговля прибавила 6,2 процента, сообщает РИА Новости.

О целях

Путин заявил, что экономический рост в России должен стать более основательным и устойчивым. По его словам, положительную динамику необходимо закрепить, чтобы она охватывала всё больше отраслей и секторов.

О программе ПМЭФ

Президент сообщил, что в 2026 году деловая программа Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) традиционно будет обширной, ориентированной на российский бизнес и зарубежных партнеров, передает ТАСС. Форум пройдет в начале июня.