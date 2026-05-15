В России инфляция с 5 по 12 мая составила 0,07%

Инфляция в России за период с 5 по 12 мая 2026 года составила 0,07%, следует из данных Росстата. Неделей ранее - c 28 апреля по 4 мая - была зафиксирована дефляция на уровне 0,02%.

С начала мая потребительские цены в РФ выросли на 0,06%, а с начала года - на 3,17%. В годовом выражении инфляция в РФ, по данным на 12 мая 2026 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за текущий и прошлый год на аналогичные даты), составила 5,55%.

Продовольственные товары

По данным статистики, за отчетный период выросли цены на баранину (+1,8%), мороженую рыбу (+0,5%), фруктово-ягодные консервы для детского питания и сахар-песок (+0,4%), вермишель (+0,3%), говядину, ультрапастеризованное молоко, ржаной хлеб, гречневую крупу, пшено, поваренную соль и черный чай (+0,2%), мясо кур, полукопченые и варено-копченые колбасы, мясные консервы и сухие молочные смеси для детского питания, кефир, подсолнечное масло, пшеничную муку, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) (+0,1%).

Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 3,3%, в том числе на огурцы (-11,7%), помидоры (-10,7%), бананы (-2%), картофель (-0,3%) и яблоки (-0,1%). Выросли цены на белокочанную капусту (+3,2%), репчатый лук (+1,4%), свеклу столовую (+1,3%) и морковь (+0,7%).

Цены снизились на куриные яйца (-1,4%), твердые, полутвердые и мягкие сыры (-0,3%), сливочное масло и творог (-0,2%), сосиски, сардельки, пастеризованное молоко, овощные консервы для детского питания, рис, печенье и водку (-0,1%).

Непродовольственные товары

Среди наблюдаемых медикаментов выросли цены на валидол (+1,1%), метамизол натрия (+0,4%), нимесулид и ренгалин (+0,3%), активированный уголь (+0,2%), нафазолин и римантадин (+0,1%). Снизились цены на корвалол (-0,4%), левомеколь (-0,2%) и пенталгин (-0,1%).

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости выросли цены на спички (+0,6%), стиральные порошки (+0,5%), пеленки для новорожденных (+0,4%), зубные щетки (+0,2%) и детские подгузники (+0,1%). Снизились цены на зубные пасты (-0,2%), хозяйственное мыло, гигиенические прокладки, сухие корма для домашних животных (-0,1%).

Из остальных непродовольственных товаров поднялись цены на электропылесосы (+0,5%), мужские носки, новые легковые автомобили иностранных марок, древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты (+0,3%), женские колготки и сигареты с фильтром (+0,2%), майки, мужские футболки, спортивные костюмы и детские джинсы, обрезные доски (+0,1%). Снизились цены на телевизоры (-0,5%), кроссовки для взрослых и шампуни (-0,2%), кроссовки для детей и смартфоны (-0,1%).

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо выросли на 0,1%.

Услуги

Выросла средняя стоимость поездок на отдых на Черноморское побережье России (+14,9%) и в отдельные страны Юго-Восточной Азии (+0,9%), путевок в дома отдыха, пансионаты (+1,3%) и санатории (+0,4%), а также проживания в гостиницах 1* или в мотелях (+0,5%), гостиницах 3* (+0,4%), гостиницах 2* (+0,1%). Снизилась стоимость проживания в гостиницах 4*-5* (-0,8%) и хостелах (-0,1%).

Выросли тарифы на проезд в городском автобусе, троллейбусе и трамвае (+0,1%). Снизилась плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов (-0,1%).

Выросли цены на мойку легкового автомобиля (+0,3%), восстановление зуба пломбой, мужские стрижки (+0,2%) и женские стрижки (+0,1%).