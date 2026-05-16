Лицензия США на поставки нефти из России не была продлена

В субботу, 16 мая, истекает срок действия генеральной лицензии Минфина США, разрешающей проводить ограниченные операции с российской нефтью. Документ перестанет действовать в 00:01 по местному времени (07:01 по московскому).

Ранее Вашингтон возобновил лицензию, распространив смягчение на сырьё, погруженное на танкеры до 17 апреля.

На фоне приближающегося дедлайна союзники и оппоненты Вашингтона заняли противоположные позиции. Индия, являющаяся одним из крупнейших покупателей российского сырья, обратилась к США с просьбой продлить действие лицензии, чтобы сохранить стабильность импорта.

В то же время сенаторы от Демократической партии США призвали администрацию Дональда Трампа не идти навстречу этим просьбам и ужесточить санкционный режим.