В Словакии хотят покупать российскую нефть без посредников

Словакия рассматривает возможность прямых закупок российской нефти. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо во время пресс-конференции в городе Гандлова.

Сейчас поставки для Словакии идут через венгерский концерн MOL, которому принадлежит нефтеперерабатывающий завод Slovnaft в Братиславе. По словам Фицо, власти обсуждают вариант, при котором словацкая сторона сама станет партнером по закупкам нефти в России. Премьер сообщил, что уже провел переговоры с руководством государственной компании Transpetrol — оператора словацкого участка нефтепровода «Дружба».

Фицо отметил, что именно государственная структура могла бы напрямую закупать нефть у России и обеспечивать поставки для завода в Братиславе. Он допустил, что Transpetrol может стать одной из таких компаний, поскольку уже занимается транспортировкой нефти по территории страны.

10 мая Фицо провел срочное совещание с представителями Transpetrol после переговоров в России по вопросам энергетики. Подробности встречи официально не раскрывались.

Ситуация вокруг поставок нефти в Словакию резко обострилась в начале года. В конце января Украина остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Словакии и Венгрии, объяснив это повреждением инфраструктуры.

В Братиславе тогда заявляли, что трубопровод остается исправным, а остановка транзита носит политический характер.

На фоне перебоев в феврале власти Словакии объявили кризисную ситуацию из-за нехватки нефти. Для работы завода Slovnaft пришлось использовать сырье из государственных резервов.

Позже, в апреле, поставки по нефтепроводу «Дружба» были восстановлены.