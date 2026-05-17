Названы страны, получившие выгоду от войны на Ближнем Востоке

От военного конфликта на Ближнем Востоке больше всего выиграли США и Россия. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

В материале говорится, что в тяжелой ситуации оказались Ирак, Кувейт и Катар, для которых очень важны поставки через Ормузский пролив. Его блокировка вызвала резкий рост мировых цен на нефть и топливо, рассказал источник.

Экспорт американской нефти, дизеля и других энергоносителей заметно увеличился. По данным NYT, морские поставки выросли на 145 млн баррелей в год, принеся США около $50 млрд дополнительной прибыли.

По данным газеты, Россия также выиграла от войны на Ближнем Востоке, поскольку заработала дополнительно около $15 млрд, хотя объем морского экспорта ее нефти снизился примерно на 592 тыс. баррелей. Российская нефть, экспортируемая через Финский залив, в начале апреля стоила почти 120 долларов за баррель, в то время как до конфликта ее цена составляла всего 41 доллар.

Ситуация в Персидском заливе неоднозначна. Саудовская Аравия и ОАЭ смогли смягчить последствия падения экспорта, используя трубопроводы в обход Ормузского пролива. Отмечается, что даже при сокращении поставок на свыше 150 млн баррелей, Саудовская Аравия получила дополнительно 9,2 млрд долларов.